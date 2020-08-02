Геймер рассказал, как его 65-летний отец полюбил видеоигры благодаря God of War

Пользователь под ником Evan_ack рассказал на Reddit, как его 65-летний отец полюбил компьютерные игры. Произошло это во время пандемии коронавируса, когда изо всех развлечений людям старшего возраста был доступен только телевизор. Отец Evan_ack поначалу развлекался тем, что смотрел всевозможные фильмы и шоу Netflix, пока сын не предложил ему понаблюдать за тем, как играет в God of War. Evan_ack объяснил отцу, что видеоигра – это тот же фильм, только чуточку интереснее обычного.
Отец геймера настолько внимательно следил за происходящим, что в какой-то момент даже указал сыну на ошибки, чем помог выиграть бой. Затем отец и вовсе признался, что не может считать свой день завершённым без очередной серии приключений Кратоса и его сына.
Когда Evan_ack завершил прохождение, его отец загрустил, а потом поинтересовался, есть ли ещё игры, в которые его сын может играть точно так же, как в God of War. Получив утвердительный ответ, отец геймера сказал: «Я не могу ждать».
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