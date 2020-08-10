Разработчик бесплатно раздаст Quake 3 на ПК

Компания Bethesda сообщила, что бесплатно раздаст Quake 3 на ПК. Игру бесплатно смогут получить пользователи Bethesda Launcher.

Решение о бесплатной раздаче игры было принято после мероприятия QuakeCon at home. Зрители онлайн-трансляции пожертвовали на благотворительность более $ 20 тыс.

Игру будут раздавать уже после завершения QuakeCon at home. Мероприятие завершится сегодня, 10 августа.

Помимо Quake 3 игроки смогут бесплатно получить Quake 2. Ранее компания также раздавала Quake.

Ранее компания обнародовала условия проведения акции. Все, кто войдёт в свою учётную запись Bethesda.net на протяжении фестиваля, получат по бесплатной цифровой копии первого Quake в лаунчере издательства игр. Параллельно пользователи сервиса смогут оставлять благотворительные пожертвования. Если их сумма превысит $ 10 тыс., Bethesda раздаст и вторую часть шутера.



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