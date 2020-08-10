Разработчик бесплатно раздаст Quake 3 на ПК

Компания Bethesda сообщила, что бесплатно раздаст Quake 3 на ПК. Игру бесплатно смогут получить пользователи Bethesda Launcher.
Решение о бесплатной раздаче игры было принято после мероприятия QuakeCon at home. Зрители онлайн-трансляции пожертвовали на благотворительность более $ 20 тыс.
Игру будут раздавать уже после завершения QuakeCon at home. Мероприятие завершится сегодня, 10 августа.
Помимо Quake 3 игроки смогут бесплатно получить Quake 2. Ранее компания также раздавала Quake.
Ранее компания обнародовала условия проведения акции. Все, кто войдёт в свою учётную запись Bethesda.net на протяжении фестиваля, получат по бесплатной цифровой копии первого Quake в лаунчере издательства игр. Параллельно пользователи сервиса смогут оставлять благотворительные пожертвования. Если их сумма превысит $ 10 тыс., Bethesda раздаст и вторую часть шутера.
Те, кто посмотрит минимум по одной официальной трансляции The Elder Scrolls Online в день, в дополнение к особым ящикам «Уроборос» получат уникальную награду Twitch Drop – пони «Огненный атронах». Стоит обратить внимание, что для получения бонусов необходимо заранее связать учётные записи ESO и Twitch.
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