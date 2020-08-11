В Assassin's Creed Odyssey добавили бесплатный сет в стиле Valhalla

В Assassin's Creed Odyssey добавили бесплатный сет «Странник севера» в стиле Valhalla.

Сет даёт бонус к «урону воина» и к урону от тяжёлого клинкового оружия. Полностью собранный комплект ускоряет восстановление «Боевого клича Ареса» после убийства.

Assassin's Creed Valhalla была анонсирована 29 апреля. Это 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Действие будет разворачиваться в IX веке на территории Англии в эпоху завоеваний викингов. Главный герой — норвежский викинг Эйвор, задача которого — помочь своим соклановцам построить новый дом на чужой земле.

Assassin's Creed Valhalla выйдет 17 ноября на PlayStation 4, Xbox One и персональных компьютерах. Позже релиз состоится на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.