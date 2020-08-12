Исследование показало, что представители ЛГБТ тратят на игры больше, чем гетеросексуалы
ЛГБТ-журнал Out Magazine опубликовал результаты исследования агентства Nielsen Media. В исследовании говорится о предпочтениях в играх представителей различных сексуальных ориентаций.
В опросе участие приняли более 20 тыс. игроков. 10% из них назвали себя представителями ЛГБТ. По данным опроса, сексуальные меньшинства предпочитают консоли. Так, 77% являются владельцами приставок и лишь 29% — владельцами ПК.
Кроме того выяснилось, что представители ЛГБТ тратят больше денег на игры, чем игроки-гетеросексуалы. Траты геймеров из ЛГБТ-сообщества превышают траты натуралов, но всего лишь на 8% — $ 16,01 против $ 14,78. Игроки нетрадиционной сексуальной ориентации предпочитают играть на консолях в файтинги и хорроры, а на PC — в ролевые игры.
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