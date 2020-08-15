В Epic Games конфликт с Apple назвали борьбой за права людей

Руководитель компании Epic Games Тим Суини прокомментировал конфликт разработчика с Apple. Он возник после того, как в игре Fortnite после обновления появилась возможность проводить прямые оплаты за транзакции. До этого игрокам приходилось платить ещё по 30% в качестве комиссии платформы.

После того как Epic Games провела обновление, игра была забанена в App Store. В свою очередь компания подала в суд на Apple.

“В первую очередь мы боремся за права людей, которые купили смартфоны. Они должны иметь право устанавливать приложения из любых источников.

Боремся и за свободу разработчиков и возможность вести сторонами бизнес напрямую», — цитирует Суини CQ.

C момента выхода версия Fortnite для iOS принесла создателям $ 1,2 млрд. «Королевская битва» была скачана из App Store более 133 млн раз. Только за последний год пользователи iOS потратили в Fortnite более $ 43,4 млн.