Apple закроет доступ разработчикам Fortnite к инструментам iOS и Mac

Apple и Epic Games, разработчик игры Fortnite, продолжают вести коммерческую войну. Epic Games в «Твиттере» сообщила, что Apple отключит все аккаунты разработчиков компании и откажет в доступе к инструментам iOS и Mac.

В результате разработчик подал судебный иск к Apple, чтобы вернуть доступ. Также компания настаивает на возвращении Fortnite в AppStore.

В заявлении Epic Games говорится, что Apple намеревается отказаться от поддержки движка Unreal Engine. Тогда пострадают все разработчики, использующие её.

Конфликт между сторонами возник после того, как Epic Games внедрила новую систему платежей, позволяющую обойти 30% комиссию Apple за транзакции. После этого Apple удалила игру из App Store. Аналогичный конфликт у Epic Games начался и с Google. Корпорация также удалила игру с Google Play. Разработчик подал в суд на обе компании.