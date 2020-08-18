Fortnite вернётся в App Store, если Epic Games обновит приложение по правилам площадки

Apple вернёт Fortnite в App Store, если Epic Games обновят приложение в соответствии с правилами цифрового магазина.
«App Store создавался как безопасная и проверенная площадка для потребителей и отличная предпринимательская возможность для разработчиков. Epic — один из самых успешных разработчиков в App Store, многомиллиардный бизнес, который охватывает миллионы пользователей iOS по всему миру.
Мы очень хотим, чтобы компания осталась в Apple Developer Program, а их приложения — в нашем магазине. Проблема, которую Epic создала сама себе, может быть легко решена, если они обновят их приложение в соответствии с применимыми ко всем разработчикам правилами, с которыми они согласились. Мы не сделаем исключения для Epic, потому что считаем, что ставить их интересы выше правил, которые защищают наших потребителей, — это неправильно», — говорится в заявлении Apple, опубликованном The Verge.
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