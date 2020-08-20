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Valve разрешит игрокам вернуть деньги за Microsoft Flight Simulator

Valve разрешит игрокам вернуть деньги за Microsoft Flight Simulator
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Valve сообщила, что вернёт в случае необходимости деньги игрокам, которые остались недовольны Microsoft Flight Simulator. Ранее многие пользователи раскритиковали новую игру из-за технических проблем и необходимости дозагрузить более 100 ГБ дополнительных файлов.

Ситуацию осложнял тот факт, что на скачивание необходимых файлов уходило более двух часов. При этом игрок не мог вернуть деньги из-за того, что цифровой магазин засчитывал время скачивания в качестве времени, проведённого в игре.

«Мы не будем учитывать время для загрузки дополнительного контента. Сейчас мы работаем с Microsoft, чтобы улучшить загрузку», — сказал вице-президент Valve по маркетингу Даг Ломбарди.

Новая игра Microsoft Flight Simulator вышла на ПК 18 августа. Сейчас в Steam она собрала лишь 54% положительных отзывов.

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