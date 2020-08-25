Fortnite не вернётся в App Store

24 августа состоялось первое слушание по делу Epic Games и Apple. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс, выслушав мнения обеих сторон, приняла решение о запрете первой удалять аккаунты разработчиков Unreal Engine с платформ iOS и Mac. Об этом сообщает Bloomberg.



Тем не менее возвращения Fortnite в App Store суд пока не потребовал. Интересно, что Роджерс ещё перед началом слушаний заявила, что, скорее всего, выступит на стороне Epic Games — по её мнению, на этот раз Apple уже перегнула палку, когда пригрозила Epic удалением её аккаунтов разработчиков со своих платформ. При этом судья оговорилась — поддерживать в ситуации конкретно Fortnite она не склонна.



Таким образом, игроки на iOS всё же не получат новый сезон Fortnite в конце августа, поскольку Epic просто не сможет выпустить обновление.



Следующее слушание по делу пройдёт в конце сентября.

В Apple заявили, что разработчики Fortnite просили особые условия