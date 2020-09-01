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Владимира Путина попросили устроить соревнования по киберспорту в школах

Президент России Владимир Путин
Владимира Путина попросили устроить соревнования по киберспорту в школах
Киберспорт / Другие игры 0

Президента России Владимира Путина во время Всероссийского открытого урока, прямая трансляция которого доступна в группе Минпросвещения в социальной сети «ВКонтакте», попросили устроить соревнования по киберспорту в школах.

Путин высказался против ограничений на киберспортивные соревнования в образовательных учреждениях, однако, по его мнению, их следует организовывать должным образом. Президент отметил, что киберспорт легализован в стране ещё с 2016 года. В России даже существует Федерация компьютерного спорта и устраиваются регулярные соревнования.

Путин пообещал содействие представлению киберспорта в школах в наилучшем виде, чтобы появилась возможность участия российских киберспортсменов не только в региональных или российских соревнованиях, но и в международных.

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