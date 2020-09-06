После удаления из App Store iOS-аудитория Fortnite сократилась на 60%

Компания Epic Games опубликовала направленное в суд обращение, в котором рассказала, к чему привело удаление Fortnite из App Store — цифрового магазина Apple.

По данным компании, активная iOS-аудитория Fortnite сократилась на 60%. Epic отметила, что в игре было зарегистрировано более 350 млн человек, из которых 116 млн — владельцы устройств на iOS. Это больше, чем на любой другой платформе.

«Эти 60% пользователей могут никогда не вернуться к Epic. Удаление игры из App Store серьёзно препятствует задумке Epic о создании полноценной мультивселенной, многоцелевого, постоянного, интерактивного виртуального пространства. Ущерб нашему флагманскому приложению невозможно оценить», — говорится в сообщении.

Напомним, у Epic Games и Apple возник серьёзный конфликт. Разработчик обновил Fortnite, добавив возможность проведения прямых платежей без комиссионного сбора Apple в размере 30%. После этого компания удалила игру из App Store.