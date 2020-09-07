Assassin's Creed Valhalla получила рейтинг 17+

Рейтинговое агентство ESRB провело оценку Assassin's Creed Valhalla, по результатам которой игра получила возрастной рейтинг «M» (запрещено лицам младше 17 лет).
Детали, из-за которых игра получила взрослый рейтинг:
во время боя персонажи кричат от боли, присутствуют брызги крови; присутствуют сцены убийств, во время которых можно увидеть внутренние повреждения персонажей; игра содержит сексуальный контент: некоторые миссии проходят в борделе, присутствуют обнажённые по пояс персонажи; в игре продемонстрированы последствия употребления наркотических веществ и алкоголя, после чего персонажи используют ненормативную лексику.
Assassin's Creed Valhalla выйдет 17 ноября на PlayStation 4, Xbox One и персональных компьютерах. Позже релиз состоится на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.
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