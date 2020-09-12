Фанат FIFA 21 создал петицию с требованием изменить рейтинги игроков

Многие фанаты футбольного симулятора EA остались недовольны рейтингами игроков в FIFA 21. Один из игроков пошёл дальше и потребовал переделать рейтинги. Даже создал петицию.



Петиция находится по этой ссылке. В её описании говорится следующее: «EA недавно опубликовала рейтинги игроков, и многие из них оказались настолько неточными, что складывается мнение, что разработчики не смотрели ни одного матча в прошедшем сезоне». На момент публикации новости петицию подписало 275 человек.

Игроков не устраивает, что разработчики понизили рейтинг многим игрокам. Так, например, рейтинг Пьера-Эмерика Обамеянга снизился на 1 балл, хотя футболист провёл удачный сезон. Рейтинг испанского полузащитника Тьяго Алькантара упал с 87 баллов до 85, хотя точность его передач в Лиге чемпионов составила 91%. И таких примеров много.