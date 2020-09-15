Стример Виталий Arthas Цаль выставил на продажу свой портрет за 1 млн рублей

Популярный русскоязычный стример Виталий Arthas Цаль выставил на продажу свой портрет «Величайший» за один миллион рублей. На картине, написанной маслом, изображён сам стример в образе персонажа Wraith King из Dota 2 с мечом и короной, восседающий на троне.
«Итак, объект продажи — картина маслом, которая пока что без имени, но для фанатов название простое и скромное — «Величайший».
Как вы можете видеть, на этом произведении искусства изображено довольно-таки много различных отсылок к моим стримам, все их я перечислять не буду, но скажу что их больше 10. Вообще изначально было менее 10 отсылок, но я форсил, чтоб было больше, больше, больше…
Также на картине будет моя подпись (в месте, где захочет покупатель).
Цена, как предполагалось изначально, еще более года назад, когда всё это организовывалось — 1 000 000 рублей в любой валюте (не любой). Я получаю 50%, ещё 50% получают организатор всего этого действия + художник. Сделка считается состоявшейся, как только деньги мною будут получены», — написал стример на своей странице «ВКонтакте».
Фото: Страница Виталия Arthas Цаля «ВКонтакте»
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