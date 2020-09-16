Видеокарты NVIDIA 30XX стали доступны для предзаказа в России по завышенным ценам

В России стал доступен предзаказ видеокарт NVIDIA 30XX, однако девайсы предлагают приобрести по завышенным ценам.

В одном из интернет-магазинов нереференсную ASUS GeForce RTX 3090 с 24 ГБ видеопамяти предлагают приобрести за 179 990 рублей. При этом цена референсной модели от NVIDIA составляет от 136 990 рублей. MSI GeForce RTX 3080 с 10 ГБ видеопамяти доступна для предзаказа за 84 990 рублей, при том что модель от NVIDIA обойдётся в 63 490 рублей.

Серия RTX 3000 от NVIDIA была анонсирована 1 сентября. Топовая видеокарта серии RTX 3090 выйдет 24 сентября, RTX 3080 — 17 сентября, а RTX 3070 — 15 октября. Сообщалось, что помимо моделей RTX 3070 и RTX 3080 появится RTX 3070 Ti c 16 ГБ видеопамяти.