Sony опровергла информацию о сокращении тиража PlayStation 5
Sony опровергла информацию Bloomberg о сокращении производства PlayStation 5.
«Пока мы не раскрываем подробностей, связанных с производством. Информация, предоставленная Bloomberg, ложная. Мы не сокращали тираж PlayStation 5 с тех пор, как запустили массовое производство», — приводит заявление Sony портал Gameindustry.biz.
Bloomberg сообщал, что Sony выпустит лишь 11 млн устройств вместо запланированных 15 млн, а проблема возникла не столько из-за пандемии коронавируса и нарушения логистических цепочек, сколько из-за выявленных дефектов.
Напомним, официальная презентация PS5 состоится сегодня, 16 сентября, и начнётся в 23:00 мск. Ожидается, что Sony назовёт дату начала продаж и огласит цену консоли.
Тираж PlayStation 5 сократят из-за брака в чипах
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