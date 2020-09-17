Sony представила новый God of War
Новая игра в серии выйдет в 2021 году и получит подзаголовок Ragnarok. Об этом стало известно в завершающей части презентации PlayStation 5 Showcase, которую сегодня провела компания Sony.
Иных подробностей, таких как точная дата выхода God of War: Ragnarok на PS5, сообщено не было. Видимо, другие детали о новой игре появятся позднее.
Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.
Предыдущая God of War вышла в 2018 году на PlayStation 4 и получила высокие оценки от игровых критиков, а также несколько престижных премий, в том числе The Game Awards и TIGA Awards.
Также на презентации были сообщены дата выхода и цена консоли. PS5 выйдет в России 19 ноября 2020 года, купить её можно будет за $ 399 (без дисковода) и $ 499 (обычная версия).
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