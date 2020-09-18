В России пользователи начали продавать PlayStation 4 по бросовым ценам

Российские геймеры после презентации PlayStation 5 начали продавать подержанные PlayStation 4 по бросовым ценам.
16 сентября Sony объявила официальные даты выхода и цены на консоли. Уже 17 сентября в некоторых магазинах консоль стала доступна для предзаказа. В то же время многие пользователи начали публиковать объявления о продаже PS4, стоимость которой доходила до 10 тыс. рублей. Средняя цена консоли на маркетплейсах — 15 тыс. рублей, а за 17-18 тыс. рублей пользователи предлагают второй контроллер или несколько игр в комплекте с приставкой.
PlayStation 5 выйдет 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. В остальных странах, в том числе и в России, дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года. Консоль без оптического дисковода будет стоить $ 399, с дисководом — $ 499. В России за стандартное издание PlayStation 5 будут просить (с учётом курса рубля и НДС) 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.
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