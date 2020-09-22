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«Без читов и сохранений». Армия России запустила рекламу для геймеров в Facebook

«Без читов и сохранений». Армия России запустила рекламу для геймеров в Facebook
Киберспорт 0

Армия России запустила таргетированную рекламу для геймеров в «Фейсбуке», сообщает телеграм-канал «Киберспорт Индустрия».

«Играй по настоящим правилам, без читов и сохранений! Выбирай службу по контракту, брось вызов друзьям офлайн», — говорится в рекламном сообщении.

В июле набором добровольцев среди геймеров занималась армия США. Официальный канал USArmyEsports на Twitch регулярно публиковал во время стримов автоматическое сообщение о конкурсе, призом в котором должен был стать контроллер Xbox Elite Series 2. Однако по ссылке открывалась анкета для сбора личной информации пользователей, а мелким шрифтом внизу было приписано, что каждый прошедший регистрацию соглашается прослушать обращение от специалиста по набору на службу.

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