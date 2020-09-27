Netflix опубликовал тизер экранизации Resident Evil
Португальский Netflix в «Твиттере» опубликовал тизер Resident Evil: Infinite Darkness — экранизации Resident Evil.
Посмотреть видео можно во "ВКонтакте".
Спустя некоторое время твит был удалён. Не известно, будет Resident Evil: Infinite Darkness фильмом или сериалом. Дата выхода экранизации также не сообщается. Судя по тизеру, главными героями станут Клэр Редфилд (Resident Evil 2, RE: Darkside Chronicles, RE: Revelations 2) и Леон Кеннеди (Resident Evil 2 и 4).
Напомним, в 2021 году состоится релиз Resident Evil 8: Village. Игра была анонсирована в июле во время презентации игр для PlayStation 5. Действие игры будет происходить на территории одной из европейских стран. В игре будет продолжена история Итана Уинтерса, начатая в Resident Evil 7.
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