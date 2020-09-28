В игре Cyberpunk 2077 появилась тату в честь погибшей легенды НБА Коби Брайанта. Фото

Разработчики игры Cyberpunk 2077 показали новый геймплейный ролик. На одном из неигровых персонажей вытатуирован номер 24 с силуэтом легендарного баскетболиста Коби Брайанта, выступавшего за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Фото: https://youtu.be/IsC3L0OiUf0
Напомним, Брайант разбился в результате крушения вертолёта в январе 2020 года. Вместе с ним погибла его дочь Джианна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.
Коби Брайант всю карьеру провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», защищая цвета команды с 1996 по 2016 год. Он пять раз стал с ней чемпионом: в 2000, 2001, 2002, 2009 и 2010 годах. Его дважды, в 2009 и 2010 годах, признавали самым ценным игроком финальной серии. Помимо этого в 2008 году его признали самым ценным игроком регулярного сезона.
- 28 сентября 2020
-
12:30
-
10:30
-
00:37
- 27 сентября 2020
-
23:52
-
13:54
-
12:54
-
12:40
-
11:56
-
10:45
-
00:22
- 26 сентября 2020
-
22:57
-
19:53
-
19:52
-
19:41
-
15:06
- 25 сентября 2020
-
23:11
-
21:47
-
20:21
-
15:50
-
15:41
- 24 сентября 2020
-
22:48
-
18:52
-
11:50
-
10:21
-
10:05
- 23 сентября 2020
-
23:09
-
22:58
-
20:52
-
20:44
-
14:40
-
13:40
-
11:42
-
09:17
- 22 сентября 2020
-
21:08
-
14:11