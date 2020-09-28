В игре Cyberpunk 2077 появилась тату в честь погибшей легенды НБА Коби Брайанта. Фото

Разработчики игры Cyberpunk 2077 показали новый геймплейный ролик. На одном из неигровых персонажей вытатуирован номер 24 с силуэтом легендарного баскетболиста Коби Брайанта, выступавшего за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Напомним, Брайант разбился в результате крушения вертолёта в январе 2020 года. Вместе с ним погибла его дочь Джианна и ещё семь человек, включая пилота вертолёта.

Коби Брайант всю карьеру провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», защищая цвета команды с 1996 по 2016 год. Он пять раз стал с ней чемпионом: в 2000, 2001, 2002, 2009 и 2010 годах. Его дважды, в 2009 и 2010 годах, признавали самым ценным игроком финальной серии. Помимо этого в 2008 году его признали самым ценным игроком регулярного сезона.