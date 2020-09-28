EA рекламирует микротранзакции в FIFA 21 в детском журнале. Пользователи возмущены
Киберспорт / FIFA 0
Пользователи Reddit раскритиковали EA Sports за рекламу микротранзакций в футбольном симуляторе FIFA 21 в детском журнале.
Фото: https://www.reddit.com/user/Adziboy/
Реклама FIFA 21 Ultimate Team появилась в британском журнале Smyths, в котором пишут о детских игрушках. К ней прилагается инструкция по приобретению лутбоксов за FIFA Points — премиальной игровой валюты, которая покупается за реальные деньги.
Пользователи призвали бойкотировать игру или даже направлять жалобы в соответствующие органы правительства Великобритании, которые отвечают за контроль рекламы.
Релиз FIFA 21 запланирован на 9 октября 2020 года. Игроки, предварительно предзаказавшие цифровую версию игры, получат доступ к FIFA 21 на три дня раньше мирового релиза — 6 октября.
Киберспортсмен «Шальке» отказался тратить деньги на наборы карточек в FIFA Ultimate Team
- 28 сентября 2020
-
18:20
-
12:30
-
10:30
-
00:37
- 27 сентября 2020
-
23:52
-
13:54
-
12:54
-
12:40
-
11:56
-
10:45
-
00:22
- 26 сентября 2020
-
22:57
-
19:53
-
19:52
-
19:41
-
15:06
- 25 сентября 2020
-
23:11
-
21:47
-
20:21
-
15:50
-
15:41
- 24 сентября 2020
-
22:48
-
18:52
-
11:50
-
10:21
-
10:05
- 23 сентября 2020
-
23:09
-
22:58
-
20:52
-
20:44
-
14:40
-
13:40
-
11:42
-
09:17
- 22 сентября 2020
-
21:08
Партнерский контент