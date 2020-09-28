EA рекламирует микротранзакции в FIFA 21 в детском журнале. Пользователи возмущены

Пользователи Reddit раскритиковали EA Sports за рекламу микротранзакций в футбольном симуляторе FIFA 21 в детском журнале.

Фото: https://www.reddit.com/user/Adziboy/

Реклама FIFA 21 Ultimate Team появилась в британском журнале Smyths, в котором пишут о детских игрушках. К ней прилагается инструкция по приобретению лутбоксов за FIFA Points — премиальной игровой валюты, которая покупается за реальные деньги.

Пользователи призвали бойкотировать игру или даже направлять жалобы в соответствующие органы правительства Великобритании, которые отвечают за контроль рекламы.

Релиз FIFA 21 запланирован на 9 октября 2020 года. Игроки, предварительно предзаказавшие цифровую версию игры, получат доступ к FIFA 21 на три дня раньше мирового релиза — 6 октября.