Из детского журнала уберут рекламу покупок в FIFA 21

EA Games подверглась критике после того, как в британском детском журнале Smyths появилась реклама микротранзакций в FIFA 21. В нескольких шагах было описано, как покупать лутбоксы, чтобы собрать свою команду Ultimate Team.
Пользователи стали выкладывать в соцсетях призывы убрать подобную рекламу, потому что она описывает механику транзакций. EA Games отреагировала: связалась с издателем и попросила исключить рекламу из будущих выпусков Smyths.
«Мы очень серьёзно относимся к своим обязанностям при продвижении игр, особенно через площадки для детей. Реклама FIFA Points не должна появляться в среде, где её не должно быть.
Мы усердно работали со Smyths, чтобы гарантировать, что эта реклама не появится в журнале будущем», — прокомментировал представитель ЕА. EA проведёт дополнительную проверку по поводу случившегося.
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