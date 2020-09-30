Из детского журнала уберут рекламу покупок в FIFA 21

EA Games подверглась критике после того, как в британском детском журнале Smyths появилась реклама микротранзакций в FIFA 21. В нескольких шагах было описано, как покупать лутбоксы, чтобы собрать свою команду Ultimate Team.

EA рекламирует микротранзакции в FIFA 21 в детском журнале. Пользователи возмущены

Пользователи стали выкладывать в соцсетях призывы убрать подобную рекламу, потому что она описывает механику транзакций. EA Games отреагировала: связалась с издателем и попросила исключить рекламу из будущих выпусков Smyths.

«Мы очень серьёзно относимся к своим обязанностям при продвижении игр, особенно через площадки для детей. Реклама FIFA Points не должна появляться в среде, где её не должно быть.



Мы усердно работали со Smyths, чтобы гарантировать, что эта реклама не появится в журнале будущем», — прокомментировал представитель ЕА. EA проведёт дополнительную проверку по поводу случившегося.