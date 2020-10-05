Источник: Call of Duty: Black Ops Cold War потребует 200 ГБ свободного пространства
Инсайдер Prototype Warehouse на своей странице в "Твиттере" сообщил, что новая Call of Duty: Black Ops Cold War потребует 200 ГБ свободного пространства на диске.
По данным источника, именно столько игра будет весить в день релиза.
Стоит отметить, что недавно недовольство пользователей вызвала аналогичная проблема с Call of Duty: Warzone. С каждым сезоном и патчем игра требует всё больше свободного места, и уже перестала помещаться на 250 ГБ SSD.
Бета-тест Black Ops Cold War стартует 15 октября. Игра станет доступна пользователям, оформившим предзаказ. Все остальные геймеры смогут принять участие в бета-тестировании 17 октября. В игре будут представлены одиночная кампания, многопользовательский режим и режим «Зомби».
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