Облегчённая Windows 10 выйдет в 2021 году

Облегчённая версия ОС Windows 10 выйдет в 2021 году, утверждает IXBT.com. По данным источника, выпуск Windows 10X запланирован на первую половину 2021 года.

Компания Microsoft уже неоднократно откладывала релиз новой версии операционной системы для мобильных ПК. Операционка будет использоваться и на недорогих ноутбуках и планшетах.

Первые устройства с Windows 10X поступят в продажу весной 2021 года. При этом первое обновление Windows 10X должно выйти в первой половине 2022 года. При этом, по данным источника, на начальном этапе операционка будет совместима лишь с традиционными ноутбуками, а затем уже — на двухэкранных устройствах вроде Surface Neo.

В Microsoft эту информацию пока не комментируют.