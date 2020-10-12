RTX 3090 не обеспечивает 60 к/c в Crysis Remastered в 4K с максимальными настройками

YouTube-блогер Bankg4BuckPC Gamer поэкспериментировал с видеокартой GeForce RTX 3090 и проектом Crysis Remastered. Пользователь запустил игру в разрешении 4K с максимальными настройками графики на ПК, оснащённом видеокартой GeForce RTX 3090, процессором AMD Ryzen 9 3950X OC и 32 гигабайтами оперативной памяти Patriot Viper Gaming. Добиться фреймрейта в 60 к/с пользователю так и не удалось.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Bang4BuckPC Gamer.
Так, в ряде сцен производительность опускалась до 30 к/c. Более того, были зафиксированы просадки ниже 30 к/c.
Ремастер вышел 18 сентября, на ПК, Xbox One и PS4. Если верить заявленным системным требованиям, Crysis Remastered на максимальных настройках графики должна запустить видеокарта уровня GTX 1660 Ti и процессор Core i5-7600к. Однако на деле выяснилось, что топовый компьютер с RTX 2080 Ti не способен потянуть Crysis Remastered в 60 FPS на высоких настройках графики.
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