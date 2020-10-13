Riot Games анонсировала нового героя для League of Legends

Компания Riot Games анонсировала нового героя для игры League of Legends. Его открыто тизерили в течение последних четырёх месяцев. Персонажем стала поп-звезда Seraphine с ролью поддержки.

Ещё летом разработчики сделали для персонажа реальные аккаунты в социальных сетях. В «Твиттере» на персонажа подписаны более 300 тыс. человек, а в «Инстаграме» — более 400 тыс. человек. Там регулярно публикуются новые фотографии Seraphine.

«Серафина – уникальный чемпион: она ведёт страницы в социальных сетях, делает селфи со своей кошкой и выступает на сцене вместе со всемирно известной поп-группой K/DA», — говорится на сайте игры.

League of Legends — ведущая киберспортивная дисциплина и самая популярная игра на ПК, насчитывающая более 100 млн игроков по всему миру.