Разработчики мода GTA: Vice City 2 обнародовали новое геймплейное видео

Команда Revolution Team представила новое геймплейное видео глобальной модификации Grand Theft Auto: Vice City 2. В новом ролике авторы показали систему тюнинга автомобилей. Также в ролике показано, как Томми Версетти использует закись азота, чтобы ускорить автомобиля.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Revolution Team.

Моддеры намереваются сделать ремейк игры на движке GTA 4, хотя изначально планировалось, что авторы разработают сюжетное продолжение Vice City. Сам город не будет сконвертирован из GTA Vice City. Вместо этого город будет создан с нуля.

Кроме того, в Vice City 2 появятся полноценные кат-сцены. По задумке авторов, в игре будет отображена атмосфера Vice City в современных реалиях. Итоговая версия выйдет в конце 2020 года.