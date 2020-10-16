Автомобили из Cyberpunk 2077 — на новых скриншотах

15 октября вышел новый геймплейный трейлер Cyberpunk 2077, где разработчики показали автомобили, на которых игрокам предстоит ездить по Найт-Сити. Помимо нового видео создатели игры выложили скриншоты, на которых можно подробнее рассмотреть мелкие детали машин.

В игре будут представлены мотоциклы, автомобили эконом-класса и представительского класса, грузовики, спорткары и гиперкары. Помимо вымышленных автомобилей в Cyberpunk 2077 будет доступен как минимум один реальный автомобиль — Porche 911 1977 года выпуска. Фанаты тюнинга смогут прокачивать свои тачки — от двигателей до кресел.

Разработчики рассказали, что были вынуждены перейти на шестидневную рабочую неделю, чтобы успеть закончить все задачи по Cyberpunk 2077. Напомним, релиз игры переносился дважды. Дата выхода игры на ПК, PS4 и Xbox One — 19 ноября. Позже игра выйдет на PS5 и Xbox Series X/S.