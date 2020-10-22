В украинских магазинах выросли цены на PlayStation 5

В украинских магазинах выросли цены на предзаказ PlayStation 5. При этом ни один магазин не принимал оплату предзаказов, поэтому приобрести консоль нового поколения до подорожания было невозможно.
Цены на PlayStation 5 в украинских магазинах
PlayStation 5 — 16 799 грн., или 45 500 руб. (предыдущая цена — 15 999 грн., или 42 600 руб.)
PlayStation 5 Digital Edition — 13 499 грн., или 36 600 руб. (12 999 грн., или 34 650 руб.)
Ни Sony, ни украинские ретейлеры не огласили причину подорожания. При этом за последний месяц в стране не было существенных изменений курса валют.
Для жителей Украины консоль обойдётся дороже, чем для жителей европейских стран, но по-прежнему дешевле, чем для россиян. Стоимость консоли в России — 46 999 руб. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 руб.
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