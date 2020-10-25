Rockstar подвергла цензуре название «GTA 6» на YouTube. Так родилась «GTA 10-4»

Разработчикам серии GTA, видимо, надоели постоянные вопросы и сообщения о GTA 6, и они решили подвергнуть цензуре название «GTA 6». Но игроки оказались умнее: они начали использовать название «GTA 10-4», чтобы обойти это ограничение.
GTA 6 — очень горячая тема, особенно в последнее время, так как в Сеть просочилась возможная карта шестой части. Пока это всего лишь слухи и догадки, но реакция Rockstar показательна.
Игроки поняли, что студия подвергла цензуре GTA 6 на YouTube. После того, как вы напишете что-либо о следующей части и введёте заданное слово, комментарий скроется.
Это заметил один из пользователей форума Reddit, который хотел написать что-нибудь о GTA 6. TypicalPoetry22 понял, что его комментарий скрыт и виден только ему.
Фото: Reddit
Почему Rockstar запретила GTA 6 в комментариях? Сложно сказать, наверное, чтобы не подогревать дополнительных слухов о новой части. Правда, разработчики забыли запретить название «GTA 10-4». Если бы они написали, что работают над следующей частью, то игроки просто бы ждали GTA 6 без лишних сплетен. Тогда бы и Rockstar не пришлось обращаться к цензуре.
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