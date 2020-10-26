В Call of Duty: Warzone обнаружили баг, персонаж таинственным образом телепортируется

Пользователи обнаружили забавный баг в игре Call of Duty: Warzone. Игрока телепортировало из одной локации карты Verdansk в другую. Пользователь рассказал о случившемся на reddit.

Игрок попытался выпрыгнуть в окно из здания, после этого текстуры «поплыли», а затем он оказался в Promenade East, расположенном в противоположной части карты.

Пользователи ждут выпуска новой игры Call of Duty: Black Ops Cold War. После запуска бета-теста Call of Duty: Black Ops Cold War в игре появилось большое число читеров. Пользователи начали сообщать об этом в социальных сетях и на Reddit, многие пользователи консолей отключили кроссплей.

Релиз Call of Duty: Black Ops Cold War состоится 13 ноября для ПК, PlayStation 4 и Xbox One, на консолях следующего поколения — в конце года. В игре будет представлена одиночная кампания, многопользовательский режим и режим «Зомби».