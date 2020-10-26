Facebook представил собственный облачный сервис для игр

Компания «Фейсбук» объявила о запуске собственного облачного сервиса для игр. Новый сервис будет бесплатным. Тестирование уже началось в нескольких штатах США, но в дальнейшем «Фейсбук» намеревается открыть свой сервис для игроков со всего мира.

На первоначальном этапе доступно лишь пять игр:

Asphalt 9: Legends;

Mobile Legends: Adventure;

PGA TOUR Golf Shootout;

Solitaire: Arthur’s Tale;

WWE SuperCard.

Пока компания намеревается предложить пользователям бесплатные мобильные игры, а затем расширить свою библиотеку. При этом, как подчёркивается, новый сервис станет дополнением к консолям и PC, а не их заменой.

Получить доступ к новому сервису можно будет через приложение Facebook на Android или через браузер на PC. При этом сервис недоступен на iOS.