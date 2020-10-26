Facebook представил собственный облачный сервис для игр

Компания «Фейсбук» объявила о запуске собственного облачного сервиса для игр. Новый сервис будет бесплатным. Тестирование уже началось в нескольких штатах США, но в дальнейшем «Фейсбук» намеревается открыть свой сервис для игроков со всего мира.
На первоначальном этапе доступно лишь пять игр:
Asphalt 9: Legends;
Mobile Legends: Adventure;
PGA TOUR Golf Shootout;
Solitaire: Arthur’s Tale;
WWE SuperCard.
Пока компания намеревается предложить пользователям бесплатные мобильные игры, а затем расширить свою библиотеку. При этом, как подчёркивается, новый сервис станет дополнением к консолям и PC, а не их заменой.
Получить доступ к новому сервису можно будет через приложение Facebook на Android или через браузер на PC. При этом сервис недоступен на iOS.
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