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В Steam стартовала распродажа игр серии Far Cry со скидками до 80%

В Steam стартовала распродажа игр серии Far Cry со скидками до 80%
Киберспорт / Другие игры 0

В Steam стартовала распродажа игр серии Far Cry, которые можно приобрести со скидкой до 80%.

Распродажа игр серии Far Cry в Steam

Far Cry — 125 рублей (предыдущая цена — 419 рублей)
Far Cry 2 — 125 рублей (419 рублей)
Far Cry 3 — от 248 рублей (829 рублей)
Far Cry 4 — от 374 рублей (1249 рублей)
Far Cry 5 — от 499 рублей (2499 рублей)
Far Cry New Dawn — от 468 рублей (1875 рублей)

Шестая часть известного шутера Far Cry выйдет 18 февраля 2021 года на персональных компьютерах, PlayStation 4, Xbox One и консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X. Геймерам предстоит сыграть за местного партизана Дани Рохаса, который жаждет лучшей участи для своего народа и выйдет на тропу войны с династией Кастило. В игре будет самодельное оружие и разнообразные средства передвижения.

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