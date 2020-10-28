Сравнение: как выглядит PlayStation 5 на фоне Xbox Series X и S

Издание The Verge показало все три консоли нового поколения — Xbox Series X, Xbox Series S и PlayStation 5 — стоящими вместе. На фоне консолей от Microsoft PS5 кажется великаном.
PlayStation 5 намного выше, чем её соперники. PS5 имеет высоту 390 мм, глубину 260 мм и ширину 104 мм, в то время как высота Xbox Series X составляет 301 мм, ширина и глубина — по 151 мм. Высота Xbox Series S составляет всего 275 мм, глубина — 151 мм, а ширина всего 63,5 мм.
Как выглядит PlayStation 5 на фоне Xbox Series X и S, вы можете посмотреть на этих снимках:
Фото: The Verge
Фото: The Verge
Фото: The Verge
Фото: The Verge
Фото: The Verge
Фото: The Verge
Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России PlayStation 5 можно будет приобрести на неделю позже — 19 ноября 2020 года. Консоли от Microsoft — Xbox Series X и Series S — поступят в продажу 10 ноября. Стоимость флагманской модели составляет 45 590 рублей, младшая модель продаётся за 26 990 рублей.
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