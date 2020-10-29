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Как может измениться CS:GO после перехода на Source 2. Фото

Как может измениться CS:GO после перехода на Source 2. Фото
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Возможный перенос игры Counter-Strike: Global Offensive на движок Source 2 по-прежнему является обсуждаемой темой. Потому что большинство ожидает огромный скачок в графике. Игрок под никнеймом Tibcso решил показать, как может выглядеть игра после перехода на Source 2.

Counter-Strike не станет совершенно новой игрой, но изменения в графике будут заметны хотя бы в прорисовке огня и дыма, эффектов от взрывов, трещин на стекле и дырок от выстрелов в стене.

Фото: Tibcso reddit

Фото: Tibcso reddit

Фото: Tibcso reddit

Фото: Tibcso reddit

Фото: Tibcso reddit

Фото: Tibcso reddit

Фото: Tibcso reddit

Фото: Tibcso reddit

Фото: Tibcso reddit

Фото: Tibcso reddit

Фото: Tibcso reddit

По словам инсайдера McVickers, CS:GO на движке Source 2 может быть выпущена в конце 2021 года. Реализация сопряжена с огромным объёмом работы: из-за большого количества контента, созданного сообществом, на перенос игры на новый движок уходит много времени.

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