Sony рассчитывает продать 7,6 млн PlayStation 5 к марту 2021 года

Sony планирует продать 7,6 млн PlayStation 5 к марту 2021 года, сообщает Gameindustry.biz со ссылкой на финансового директора компании Хиро Тотоки.
PlayStation 5 уже более востребована среди пользователей, чем была PlayStation 4: за 12 часов в США оформили больше предзаказов на консоль нового поколения, чем за 12 недель на PS4.
При этом в Sony сообщили, что прибыли только от продажи девайсов компания получать не сможет. Дохода от продажи будет недостаточно, чтобы покрыть затраты на производство и продвижение. В дальнейшем деньги будут поступать от игр и сервисов, например PlayStation Plus.
Стоимость PlayStation 5 в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России PlayStation 5 можно будет приобрести на неделю позже — 19 ноября 2020 года.
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