Лучшие игры ноября 2020 года на ПК, PS4, PS5 и Xbox: когда выйдут новинки
Ноябрь по уже устоявшейся традиции ожидается самым интересным месяцем в игровой индустрии, даже несмотря на перенос Cyberpunk 2077 на декабрь. Во-первых, именно в этом месяце состоится переход от старых консолей к новым — 10 ноября выйдут игровые системы от Microsoft, а 19 ноября состоится запуск PlayStation 5 в России и во всём мире. Чтобы игрокам было во что поиграть на старте запуска новых консолей, разработчики подготовили несколько интересных релизов, начиная от Assassin's Creed: Valhalla и заканчивая Marvel's Spider-Man: Miles Morales.
Календарь выхода игр в ноябре 2020 года (все платформы)
- Need for Speed Hot Pursuit Remastered (6 ноября)
- DIRT 5 (6 ноября)
- Assassin's Creed: Valhalla (10 ноября)
- The Falconeer (10 ноября)
- Yakuza: Like a Dragon (10 ноября)
- Destiny 2: Beyond Light (10 ноября)
- XIII Remake (10 ноября)
- Godfall (12 ноября)
- Sackboy: A Big Adventure (12 ноября)
- COD: Black Ops Cold War (13 ноября)
Только PC
- World of Warcraft: Shadowlands (24 ноября)
- Football Manager 2021 (24 ноября)
Только PlayStation 4
- Spider-Man: Miles Morales (12 ноября)
Только PlayStation 5
- Demon's Souls Remake (12 ноября)
- Spider-Man: Miles Morales (19 ноября)
Только Nintendo Switch
- Tropico 6 (6 ноября)
- Sniper Elite 4 (17 ноября)
Только консоли (без PC)
- Just Dance 2021 (12 ноября)
- Kingdom Hearts: Melody of Memory (13 ноября)
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