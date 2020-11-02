Гейб Ньюэлл запустит в космос фигурку гнома из Half-Life

Частная космическая компания из Новой Зеландии сообщила, что глава Valve Гейб Ньюэлл примет участие в запуске космических спутников. Гейб отправит в космос фигурку Gnome Chompski — садового гнома из Half-Life.

Ракета-носитель отправит на орбиту 30 различных спутников. Фигурка гнома будет прикреплена к ступени, задача которой — протестировать новую технологии 3D-печати для изготовления деталей космических кораблей. Вернуться на Землю фигурке не удасться, так как она сгорит при входе в атмосферу.

Запуск фигурки — отсылка к миссии в Half-Life 2: Episode Two, за выполнение которой можно получить достижение.

Запуск состоится 16 ноября. Ньюэлл пожертвует $ 1 за каждого зрителя, который запустит трансляцию в течение суто после запуска.