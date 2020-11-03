Microsoft начала продажи гарнитуры для разработчиков программного обеспечения

Microsoft запустила продажи VR-гарнитуры HoloLens 2 Development Edition. Гаджет уже доступен для разработчиков программного обеспечения в США, сообщает сайт корпорации. Стоимость устройства — $ 3,5 тыс. В подарок покупатели получат три месяца лицензий Unity Pro и Pixyz Plugin, а также кредиты Azure, общая стоимость которых — $ 1,25 тыс.
По сравнению с первой версией гарнитуры у нового гаджета увеличился угол обзора с 34 до 52 градусов, а также повысилась производительность. При этом разрешение осталось таким же, как в прошлом поколении. По задумке создателей, устройство должно стать наиболее универсальной платформой для 3D-разработок и визуализации продуктов.
В России гарнитуру продавать не будут. Её до конца года начнут реализовывать в Канаде, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Ирландии, Швейцарии, Японии, Австралии и Новой Зеландии.
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