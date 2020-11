Phasmophobia и Among Us не уходят из топа Steam

Инди-хоррор Phasmophobia и кооперативный экшен Among Us вновь удержали лидирующие позиции в рейтинге Steam за 2-8 ноября. На третьей строчке расположился шутер Destiny 2: Beyond Light. Топ-10 формируется на основании еженедельной выручки продуктов на платформе.

Примечательно, что максимальные показатели Phasmophobia в онлайн за неделю составили 86 тыс., что примерно на 30 тыс. меньше, чем неделей ранее. В то время как число игроков в Among Us наротив продолжает расти – максимум 343 тыс. за 2-8 ноября по сравнению с 281 тыс. на прошлой неделе.

В топ-10 по результатам прошедших семи дней вернулись ARK: Survival Evolved и FIFA 21.

Самые продаваемые игры в Steam. 2-8 ноября

1. Phasmophobia

2. Among Us

3. Destiny 2: Beyond Light Deluxe Edition

4. Valve Index VR Kit

5. Hades

6. Teardown

7. Cyberpunk 2077

8. Baldur's Gate 3

9. EA SPORTS FIFA 21

10. ARK: Survival Evolved.