«Я был одним из лучших, но им нет дела». Диогу Жота остался недоволен рейтингом в FIFA 21

Португальский полузащитник Диогу Жота, перешедший в сентябре из «Вулверхэмптона» в «Ливерпуль», выразил недовольство EA Sports. Игроку не понравилось, что разработчик не улучшил его статистические данные в FIFA 21. Португалец отметил, что его рейтинг, несмотря на выдающийся сезон, не изменился.

«Думаю, они были застигнуты врасплох, когда я перешёл в «Ливерпуль». Они думали, что я останусь в «Вулверхэмптоне», а потом даже не удосужились обновить мою статистику. Мои данные из прошлого сезона остались без изменений. Я был одним из лучших бомбардиров Лиги Европы, но им нет дела», — приводит слова 23-летнего португальца O Jogo.

Ранее на канале московского «Спартака» в YouTube выходило видео, как игроки реагировали на свои рейтинги в FIFA 21.

Напомним, FIFA 21 вышла 9 октября на PS4, Xbox One, Switch и ПК.