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Эксперимент показал, что использовать диски для PS5 с PS4 не получится

Эксперимент показал, что использовать диски для PS5 с PS4 не получится
Киберспорт / Другие игры 0

Авторы специализированного сообщества PlayStation Universe провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что использовать диски с играми для PlayStation 5 не получится с консолью предыдущего поколения.

Экспериментаторы выбрали в качестве «подопытного» диск с игрой Marvel’s Spider-Man Miles Morales, который и попытались считать на PlayStation 4. В итоге консоль предыдущего поколения не смогла считать информацию на диске, а у авторов не получилось программно извлечь диск.

К счастью, на приставках серии PlayStation 4 есть аппаратное решение по извлечению «зажёванных» девайсом дисков.

Отверстие с винтом для принудительного извлечения дисков

Отверстие с винтом для принудительного извлечения дисков

Фото: https://www.ixbt.com/

Продажи PS5 в остальном мире, включая Россию, начнутся 19 ноября. Цена консоли составляет 37 990 рублей за издание без дисковода и 46 990 рублей за версию с оптическим приводом.

Покупатель PlayStation 5 получил версию приставки с дисководом вместо бездисковой версии
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