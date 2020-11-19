Появились сведения о работе Capcom над Street Fighter 6
В интернете опубликовали скриншот документа, который свидетельствует о факте разработки Street Fighter 6. Данные были похищены хакерами с серверов японской компании Capcom. В случае, если данные окажутся достоверными, Street Fighter 6 выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Дата релиза игры пока неизвестна.
Однако с большой доли вероятности информация не соответствует действительности. На этой неделе в Сеть уже попали данные о предстоящих проектах Capcom. Никакой информации о Street Fighter 6 в них не было.
Напомним, 2 ноября Capcom подверглась кибератаке, в ходе которой которой были похищены сведения с внутренних серверов в США, Японии и Канады. Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка Ragnar Locker.
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