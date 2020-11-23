Super Mario Bros. 3 стала самой дорогой видеоигрой в мире
Редкая копия игры Super Mario Bros. 3 ушла с молотка за $ 156 тыс. (11,9 млн рублей), что сделало издание самым дорогим в истории. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома Heritage.
Торги на Super Mario Bros. 3 начинались с суммы $ 62,5 тыс., за заветную игру боролись 20 желающих. Сам лот оценили на 9,2 балла из 10 — это и стало причиной высокой стоимости и повышенного интереса к уникальному для своего времени изданию. Сам картридж до сих пор запечатан и обладает редкой особенностью: на обложке слово «Bros.» стоит слева, а не справа.
Предыдущий мировой рекорд принадлежит первой игре из серии Super Mario Bros. Летом 2020 года картридж с редкой чёрной обложкой ушёл с молотка за $ 114 тыс. — почти 8 млн рублей.
Самые необычные варианты игры в Among Us
Если стандартный режим поднадоел.
- 23 ноября 2020
-
13:24
-
11:55
-
11:13
-
10:04
- 22 ноября 2020
-
22:21
-
22:15
-
20:48
-
20:46
-
16:03
-
13:54
-
00:37
- 21 ноября 2020
-
19:29
-
16:54
-
16:38
-
16:23
-
16:14
-
12:10
-
11:20
-
09:58
- 20 ноября 2020
-
22:52
-
21:55
-
17:54
-
16:57
-
15:00
-
14:16
-
12:56
-
12:06
-
11:01
-
01:38
- 19 ноября 2020
-
23:00
-
22:20
-
19:55
-
19:45
-
18:13
-
16:35
Партнерский контент