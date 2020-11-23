Super Mario Bros. 3 стала самой дорогой видеоигрой в мире

Редкая копия игры Super Mario Bros. 3 ушла с молотка за $ 156 тыс. (11,9 млн рублей), что сделало издание самым дорогим в истории. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома Heritage.

Торги на Super Mario Bros. 3 начинались с суммы $ 62,5 тыс., за заветную игру боролись 20 желающих. Сам лот оценили на 9,2 балла из 10 — это и стало причиной высокой стоимости и повышенного интереса к уникальному для своего времени изданию. Сам картридж до сих пор запечатан и обладает редкой особенностью: на обложке слово «Bros.» стоит слева, а не справа.

Предыдущий мировой рекорд принадлежит первой игре из серии Super Mario Bros. Летом 2020 года картридж с редкой чёрной обложкой ушёл с молотка за $ 114 тыс. — почти 8 млн рублей.