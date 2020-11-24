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В России разработают новый процессор за 7,5 млрд рублей

В России разработают новый процессор за 7,5 млрд рублей
Киберспорт / Другие игры 0

Минпромторг России опубликовал на сайте госзакупок заявку на разработку нового процессора почти за 7,5 млрд рублей. Исходя из условий, исполнителю нужно будет разработать универсальный 32-ядерный микропроцессор на базе отечественной архитектуры «Эльбрус».

Применять процессор собираются в промышленных и специальных системах, учреждениях РАН, аэрокосмической отрасли страны и атомной энергетике. Также производительность процессора позволит применять его в разработке искусственных интеллектов. Рабочая температура чипа будет в диапазоне от -60 до +90 градусов по Цельсию.

Предполагаются следующие технические характеристики чипа:

Пиковая производительность – не менее 6 Тфлопс П/Т;
Количество процессорных ядер – не менее 32;
Суммарный объём кэш-памяти – не менее 64 Мбайт;
Контроллеры памяти – не менее 6 с типом DDR5;
Суммарная пиковая пропускная способность всех каналов памяти – не менее 170 Гбайт/с;
Объём оперативной памяти – не менее 2 Тбайт на микропроцессор;
Аппаратная поддержка операций искусственного интеллекта (ИИ);
Аппаратная поддержка виртуализации с возможностью исполнения кодов платформы Intel Х86-64;
Технология изготовления – 7 нм и ниже.

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