В России разработают новый процессор за 7,5 млрд рублей

Минпромторг России опубликовал на сайте госзакупок заявку на разработку нового процессора почти за 7,5 млрд рублей. Исходя из условий, исполнителю нужно будет разработать универсальный 32-ядерный микропроцессор на базе отечественной архитектуры «Эльбрус».
Применять процессор собираются в промышленных и специальных системах, учреждениях РАН, аэрокосмической отрасли страны и атомной энергетике. Также производительность процессора позволит применять его в разработке искусственных интеллектов. Рабочая температура чипа будет в диапазоне от -60 до +90 градусов по Цельсию.
Предполагаются следующие технические характеристики чипа:
Пиковая производительность – не менее 6 Тфлопс П/Т;
Количество процессорных ядер – не менее 32;
Суммарный объём кэш-памяти – не менее 64 Мбайт;
Контроллеры памяти – не менее 6 с типом DDR5;
Суммарная пиковая пропускная способность всех каналов памяти – не менее 170 Гбайт/с;
Объём оперативной памяти – не менее 2 Тбайт на микропроцессор;
Аппаратная поддержка операций искусственного интеллекта (ИИ);
Аппаратная поддержка виртуализации с возможностью исполнения кодов платформы Intel Х86-64;
Технология изготовления – 7 нм и ниже.
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