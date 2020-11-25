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В CD Projekt RED рассказали о бонусах для геймеров за предзаказ Cyberpunk 2077 в Steam

В CD Projekt RED рассказали о бонусах для геймеров за предзаказ Cyberpunk 2077 в Steam
Киберспорт / Другие игры 0

Компания CD Projekt RED на своей официальной странице в «Твиттере» сообщила, что все покупатели Cyberpunk 2077 в Steam получат разные бонусы. Помимо прочего геймерам достанется рассказ, автором которого является главный сценарист игры.

Сюжет рассказа строится вокруг бывшего офицера полиции Фрэнка, который переквалифицировался в водителя «боевого такси».

Кроме того, каждый оформивший предзаказ игры в Steam получит некоторые другие бонусы — аватары, постеры и обои для рабочего стола.

Напомним, что игра Cyberpunk 2077 должна была быть выпущена в ноябре, но премьеру перенесли на 10 декабря, потому что её необходимо оптимизировать под PS4 и Xbox One. А вот версия для PC завершена в полном объёме.

Опубликован ролик с геймплеем Cyberpunk 2077 для PS4 Pro и PS5
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