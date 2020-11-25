Продажи PS5 в дни релиза составили более 2 млн устройств

Тираж консолей PlayStation 5 в первые дни релиза составил от 2,1 млн до 2,5 млн штук во всём мире, сообщает портал VG Chartz.
Отмечается, что в США, Мексике, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее, где продажи начались 12 ноября, было реализовано от 1,3 до 1,6 млн игровых приставок, а 19-го числа Sony смогла продать ещё от 800 до 900 тыс. устройств во всём мире. При этом около 660 тыс. удалось реализовать в Европе.
В отчёте также приводится статистика по продажам цифровой версии консоли и устройств с дисководом. Отмечается, что цифровая версия оказалась менее популярной — 75% реализованных приставок оказались консолями с дисководом.
Напомним, в России продажи PS5 стартовали 19 ноября. Желающим предлагается два варианта покупки — версия с дисководом, а также версия без оптического привода. Цена консоли составляет 37 990 рублей за издание без дисковода и 46 990 рублей за версию с оптическим приводом.
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