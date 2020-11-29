Игроку Counter-Strike: Global Offensive предлагали 2 000 долларов за договорной матч

Портал ABC сделал репортаж, посвящённый росту числа договорных матчей в киберспорте. Одним из интервьюируемых оказался австралийский полупрофессиональный 19-летний игрок в Counter-Strike: Global Offensive под ником JHD.



Парень сообщил, что ему предлагали 2000 долларов за договорной матч. Однако он не пошёл на такую сделку, так как, по его словам, такие предложения идут вразрез с его моральными принципами, а также подобный риск не стоит того, чтобы оказаться в тюрьме.



Как сообщили в Kotaku, блоге, специализирующемся на компьютерных играх, JHD принимал участие в крупных турнирах на территории Австралии. При этом стоит отметить, что киберспорт в Австралии развит не очень хорошо. Лишь несколько команд имеют возможность тренироваться без отрыва игроков от основных работ.

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