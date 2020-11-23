Проиграли, ведя в счёте 2:0, — о финале NAVI с Team Vitality на IEM Beijing 2020

В ночь с 22 на 23 ноября мск Team Vitality и Natus Vincere определили победителя IEM Beijing по CS:GO. Поведя в счёте 2:0, российская команда не смогла дожать французов и уступила им — 2:3.

Представить себе лучшего начала для NAVI было невозможно: российский коллектив победил на Nuke 16:5 и на Dust II — 16:12. Однако что случилось потом — сложно сказать. Несмотря на провальное начало, французы постепенно набрали ход и полностью уничтожили NAVI на последующих трёх картах — 16:6 на Overpass, 16:9 на Inferno и 16:8 на Mirage. Таким образом, российский коллектив после счёта 2:0 не набрал ни на одной следующей карте и 10 раундов.

Лучшим игроком встречи стал Александр s1mple Костылёв, набравший за Dust II 37 киллов. Всего на его счету в финале 118 убийств при 70 смертях. Это лучший показатель среди всех игроков.

Клип опубликован на Twitch-канале ESL CS:GO.

Турнир проходил в онлайне с 6 по 22 ноября. Из призового фонда в $ 150 тыс. победителю турнира досталось $ 60 тыс., команде, занявшей второе место, — $ 30 тыс.